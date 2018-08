AC Milan, Bétis e Olympiacos são os adversários do F91 Dudelange na fase de grupos da Liga Europa de futebol. Assim ditou o sorteio realizado, esta tarde, no Mónaco.

O F91, que está a fazer história ao ser o primeiro clube do Luxemburgo a marcar presença nesta fase da competição europeia, está integrado no Grupo F com os italianos do AC Milan, os espanhóis do Bétis e os gregos do Olympiacos.

O Sporting está no Grupo E e vai medir forças com Arsenal, Qarabag e Vorskla da Ucrânia.