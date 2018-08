Liga Europa: F91 apurado para o ‘play-off’. Progrès eliminado

O F91 Dudelange apurou-se ontem para o ‘play-off’ da Liga Europa de futebol, ao passo que o Progrès Niederkorn se despediu das competições europeias.

Num jogo disputado no estádio Josy Barthel, sob fortes medidas de segurança, o F91 garantiu a passagem à fase seguinte da prova, ao empatar por 2-2 frente ao Legia Varsóvia. À formação de Dudelange valeu a vitória por 2-1 trazida da primeira mão da terceira pré-eliminatória, na Polónia.

No jogo de ontem, a equipa luxemburguesa foi quem inaugurou o marcador, aos sete minutos, por Patrick Strumpf. Dez minutos depois, Stélvio Rosa da Cruz voltou a marcar. A perder por 2-0, os polacos reagiram, apontando o seu primeiro tento aos 33 minutos (José Kanté). Quando o resultado parecia já selado, a equipa de Varsóvia voltou a colocar a bola na baliza luxemburguesa, já nos descontos (Michal Kucharczyk).

No ‘play-off’, o F91 vai medir forças com os romenos do CFR Cluj. O jogo da primeira mão está agendado para a próxima quinta-feira, no Luxemburgo.

Já o Progrès Niederkorn foi ontem eliminado da Liga Europa, apesar do empate a duas bolas diante dos russos do Ufa. Resultado insuficiente, face à derrota por 2-1 no encontro da primeira mão. Pavel Alikin e Mayron de Almeida marcaram os golos do Progrès.

Redação Latina (Foto: Lusa)