Liga Europa: F91 Dudelange-AC Milan com lotação esgotada

O embate F91 Dudelange-AC Milan vai ter lotação esgotada. Cerca de 8.000 adeptos vão assistir mais logo à primeira partida de uma equipa luxemburguesa da fase de grupos da Liga Europa.

O Josy Barthel vai encher, pelo que não serão vendidos ingressos na bilheteira do estádio, antes do encontro.

As portas do estádio abrem às 18:30. O pontapé de saída está marcado para as nove da noite. A partida será arbitrada por Srdjan Jovanović.

O Luxemburgo integra o grupo F da Liga Europa, juntamente com AC Milan, Olimpiacos e Real Betis.

