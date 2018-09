Liga Europa: F91 Dudelange recebe hoje italianos do AC Milan

Hoje, no Luxemburgo, todos os olhares estão virados para a equipa do F91 Dudelange. Os campeões nacionais iniciam hoje a aventura na Liga Europa de futebol, ao receber os italianos do AC Milan, na primeira jornada do grupo F da prova.

O emblema de Dudelange pisa o relvado do Estádio Josy Barthel às nove da noite, naquela que é a primeira partida de uma equipa luxemburguesa na fase de grupos da Liga Europa.

Além do prestígio, também está em jogo um importante envelope financeiro. Cada vitória nesta fase vale 570 mil euros, ao passo que os empates rendem 190 mil. Valores que poderão então vir a somar-se aos 2,9 milhões que o F91 garantiu ao qualificar-se para a fase de grupos.

O F91 integra o grupo F, juntamente com AC Milan, Olimpiacos e Real Betis.

Redação Latina