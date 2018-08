Liga Europa: F91 pode alcançar acesso inédito à fase de grupos

O F91 Dudelange pode fazer história esta tarde na Roménia se conseguir garantir o apuramento para a fase de grupos da Liga Europa.

O campeão nacional vai tentar, pelo menos, defender a vantagem de dois golos que alcançou em casa, frente ao Cluj, treinado pelo português Toni Conceição.

A vitória por 2-0 registada no jogo da primeira mão permite ao Dudelange encarar o duelo de hoje com relativa tranquilidade, apesar de não poder contar com o lesionado guarda-redes Joubert, um dos principais baluartes da equipa.

O pontapé de saída está marcado para as 19:00.

Redação Latina (Foto: Lusa)