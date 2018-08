Liga Europa: F91 sonha com a passagem à fase de grupos, frente ao Cluj

O F91 Dudelange recebe hoje o Cluj, da Roménia, em jogo a contar para a primeira mão da quarta eliminatória da Liga Europa.

Os campeões luxemburgueses sonham com uma entrada inédita na fase de grupos mas, para lá chegar, estão obrigados a eliminar o líder da liga romena, onde pontificam dois portugueses: o treinador Toni Conceição e o capitão Camora.

Dino Toppmöller, o treinador alemão do F91, não pode contar com o defesa direito Jordanov, que está suspenso para este encontro.

Depois de ter deixado pelo caminho o Légia de Varsóvia, o campeão luxemburguês depara-se, agora, com um adversário teoricamente mais forte e mais estável.

O duelo está marcado para as 20:00 no estádio Josy Barthel, na cidade do Luxemburgo.

Redação Latina