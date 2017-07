Liga Europa: Niederkorn surpreende e elimina Glasgow Rangers

O Progrès Niederkorn recebeu, venceu e eliminou o super favorito Glasgow Rangers por duas bolas a zero, no jogo da segunda mão da primeira pré-eliminatória da Liga Europa de futebol.

Num jogo disputado no estádio Josy Barthel, a formação de Niederkorn conseguiu anular a desvantagem que tinha trazido da Escócia no jogo da primeira mão, no qual perdeu por uma bola a zero.

Ontem marcaram Emmanuel Françoise e Sébastien Thill, valendo ao Progrès o histórico apuramento para a fase seguinte da prova.

Redação Latina / Contacto