Liga Europa: Polícia reforça medidas de segurança no F91-Légia Varsóvia

A Polícia Grã-Ducal reforçou as medidas de segurança no âmbito da partida entre o F91 Dudelange e o Légia Varsóvia, agendada para esta quinta-feira, no estádio Josy Barthel.

Por razões de segurança, os ingressos não estarão à venda ao longo do dia de hoje na bilheteira do estádio.

Além disso, várias artérias da cidade do Luxemburgo vão estar encerradas ao trânsito entre as 17:00 e a meia noite. São elas a route d’Arlon (N6, entre a praça New York e a rue des Aubépines), a rue des Arquebusiers, a rue des Foyers, a rue Aloyse Kayser, o Boulevard Napoleon 1er (entre a rue du Stade e a rue Nicolas Petit), a rue d’Ostende, a rue Nicolas Petit, a rue Nicolas Simmer e a rue du Stade.

O estacionamento também será proibido em algumas zonas circundantes do estádio Josy Barthel. A polícia avança ainda, numa nota divulgada à comunicação social, que “vai estar presente no local antes, durante e depois do jogo”.

O F91 Dudelange entra em campo às 20:00, para tentar garantir o apuramento para o play-off da Liga Europa. A outra equipa luxemburguesa em ação esta quinta-feira é o Progrès Niederkorn, que defronta os russos do Ufa, a partir das 17:00.

