Liga Europa: Progrès confia na vitória sobre o AEL Limassol

O Progrès Niederkorn recebe esta tarde o AEL Limassol, em jogo da primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa.

A equipa luxemburguesa está confiante num bom resultado, depois de ter afastado o Glasgow Rangers, na eliminatória anterior.

A formação cipriota, treinada pelo português Bruno Baltazar, tem um palmarés bastante superior ao da modesta equipa grã-ducal, mas o historial nem sempre ganha jogos.

Há oito nacionalidades representadas no plantel do AEL Limassol, com destaque para os dois internacionais caboverdianos Vozinha e Marco Soares.

O pontapé de saída deste duelo está marcado para as 19:45, no Estádio de Oberkorn.

Redação Latina (foto: Lusa)