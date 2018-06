Liga Europa: Progrès vai até ao Azerbaijão

O Progrès Niederkorn vai fazer uma longa viagem até ao Azerbaijão para defrontar o Gabala FC na primeira pré-eliminatória da Liga Europa de futebol, ditou o sorteio de hoje.

Por sua vez, o Racing, vencedor da Taça do Luxemburgo, vai medir forças com os romenos do Viitorul. O presidente deste clube de leste é o antigo e famoso jogador Gheorghe Hagi.

Entretanto, o Fola ainda não tem adversário definido. O seu opositor vai sair do duelo prévio entre o Europa FC, do Gibraltar, e o FC Pristina, do Kosovo.

Os duelos estão marcados para 12 e 19 de julho e as três equipas luxemburguesas jogam a primeira mão em casa.

Recorde-se que o sorteio de terça-feira da Liga dos Campeões pôs os húngaros do Videoton, no caminho do F91 Dudelange.

O clube luxemburguês joga primeiro em casa, a 10 ou 11 de junho, e na segunda mão, na Hungria, a 17 ou 18 de julho.

Redação Latina