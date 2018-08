Liga Europa: Xavier Bettel felicita F91 pela “prestação sensacional”

O primeiro-ministro Xavier Bettel felicitou o F91 Dudelange pelo apuramento para a fase de grupos da Liga Europa de futebol, que o clube luxemburguês garantiu ontem ao derrotar os romenos do Cluj por 3-2.

Numa mensagem divulgada na rede social Twitter, o líder do Executivo felicitou toda a equipa pela “prestação sensacional na histórica qualificação” para a fase seguinte da prova.

Os campeões nacionais, que viajaram para a Roménia com uma vantagem de 2-0 trazida da primeira mão, disputada no grão-ducado, são o primeiro emblema luxemburguês a apurar-se para a fase de grupos da competição europeia.

O sorteio que vai ditar o próximo adversário do Dudelange realiza-se hoje, a partir das 13:00, no Mónaco. O F91 está no porte 4. Já o Sporting – o único emblema português em prova – integra o pote 2 e é uma das equipas que poderá calhar ao Dudelange.

Redação Latina