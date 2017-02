Liga de Promoção: US Esch soma sexta vitória consecutiva

A US Esch somou este sábado a sexta vitória consecutiva na Liga de Promoção ao vencer no reduto do Mamer, por 2-0, em jogo da 15° jornada do Segundo escalão do futebol luxemburguês.

A equipa de Esch, orientada pelo treinador português Pedro Resende, já não perde desde 23 de outubro de 2016. A última derrota remonta a esse dia, quando o Esch foi derrotado na casa do Grevenmarcher (1-0).

Com o triunfo deste sábado, a US Esch mantém a liderança da Liga de Promoção, com 37 pontos, mais cinco do que o segundo classificado Rodange (32pts).

No terceiro lugar, o Sandweiler, do treinador Vítor Pereira, recebeu e venceu este fim-de-semana o Hesperange, por 4-3, e soma agora 30 pontos.

No fundo da tabela, o 14° e último classificado, o Beggen, orientado por Paulo Gomes, alcançou um empate caseiro (2-2) frente ao Hostert. Contudo, a equipa continua no último lugar, agora com 5 pontos.

Resultados completos da 15° jornada da Liga de Promoção:

Mäertert-Waasserbëlleg 0-2 Rodange

Mamer 0-2 US Esch

FF Norden 0-1 Etzella

Beggen 2-2 Hueschtert

Sandweiler 4-3 Hesper

Bissen 2-2 Wooltz 71

Monnerech 1-0 Gréiwemaacher.