Ligeiro soterrado e esmagado por gravilha de camião

Na passada sexta-feira (02/06) um SUV atravessou-se e forçou um camião a desviar-se e perder o controlo acabando por embater num terceiro veículo estacionado. O camião transportava gravilha que despejou por cima do ligeiro antes de mergulhar por cima dele, esmagando-o.

Uma câmara de vigilância captou todo o incidente, à medida que algumas pessoas que ali passavam se esforçaram em retirar o condutor partindo os vidros e removendo parte da gravilha.

O condutor foi imediatamente transportado para o hospital, não correndo perigo de vida.

Veja as imagens no vídeo em baixo, captadas no sudoeste da China, na província de Yunnan: