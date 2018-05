Limite de baixa em caso de doença grave: LCGB convoca manifestação para 25 de junho

A central sindical LCGB convocou uma manifestação para o dia 25 de junho, no âmbito do limite de 52 semanas de baixa a que os trabalhadores do setor privado têm direito em caso de doença prolongada. O sindicato cristão vai sair à rua por considerar que as medidas avançadas pelo ministro para fazer face ao problema são insuficientes.

O problema do limite de baixa em caso de doença grave, há muito denunciado pelos sindicatos, foi uma das questões abordadas no discurso do presidente da LCGB, Patrick Dury, no âmbito do Dia do Trabalhador.

Segundo o acordo alcançado recentemente entre o ministro da Segurança Social, a União das Empresas Luxemburguesas (UEL) e o sindicato OGBL, o prazo-limite de baixa será alargado de 52 para 78 semanas. Porém, será necessário que o Controlo Médico da Segurança Social comprove a doença e a incapacidade para o trabalho. Para a LCGB, isto significa demasiada burocracia para os doentes que, nestas circunstâncias, têm mais em que pensar.

No discurso do Dia do Trabalhador, Patrick Dury salientou que a LCGB decidiu agora agir, considerando que está esgotado o tempo para escrever, falar e negociar.

A LCGB convocou para 25 de junho uma manifestação em frente ao Ministério do Trabalho. O objetivo é chamar a atenção para esta situação.

