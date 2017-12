Limite de baixa: Governo e parceiros sociais chegam a acordo sobre prolongamento

O Governo e os parceiros sociais chegaram hoje a um acordo no âmbito do alargamento do prazo-limite de 52 semanas de baixa médica, em caso de doença grave. Num comunicado divulgado à imprensa, a central sindical OGBL adianta que ficou acordado que a baixa poderá ser prolongada por mais 26 semanas em determinados casos.

Segundo o sindicato, este acordo vai evitar que os doentes vítimas de doença prolongada caiam numa situação financeira precária após o final da baixa legal, uma vez que, diz o sindicato, trata-se aqui de pessoas que estão já numa situação dramática devido à doença.

No comunicado que chegou esta tarde às redações, a OGBL esclarece que vai caber ao Controlo Médico da Segurança Social acordar, ou não, após análise, o prolongamento da baixa médica.

O empregador poderá emitir o seu ponto de vista relativo à extensão do período de ausência do trabalho, algo que será, no entanto, puramente consultivo, e não deverá influenciar a decisão do Controlo Médico.

A central sindical acrescenta que as discussões vão prosseguir nas próximas semanas, uma vez que há ainda alguns pontos que têm de ser esclarecidos. Para a OGBL, é necessário garantir que a medida vise as pessoas que precisam mesmo de um prolongamento da sua incapacidade para o trabalho.

