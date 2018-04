Limpertsberg: Ciclista ameaçado com pistola de ar comprimido

Aconteceu em plena luz do dia e num dos bairros da cidade do Luxemburgo. Um ciclista foi ameaçado num semáforo da avenida Victor Hugo, em Limpertsberg, com o que parecia ser um arma verdadeira.

O caso, que remonta à tarde de terça-feira, aconteceu depois de o ciclista ter sido alvo de uma ultrapassagem perigosa. Num semáforo daquela avenida, depois de a luz verde se acender, a viatura em questão aproximou-se do ciclista, com o passageiro do ligeiro a apontar-lhe uma pistola de ar comprimido. Depois da ameaça, seguiram viagem.

Os suspeitos, um casal, foram entretanto identificados. A polícia indica que o homem confessou os factos e a pistola foi apreendida. Nas buscas domiciliárias efetuadas posteriormente, foram ainda confiscadas recargas de gás pimenta.

Redação Latina