Línguas: Nova petição quer mais luxemburguês e menos francês nas creches e ciclo 1

Mais luxemburguês e menos francês nas creches e nas turmas do ciclo 1 do ensino fundamental. É esta a reivindicação da petição 785, que está disponível no site do Parlamento desde esta manhã. O objetivo é, segundo o peticionário, evitar “confusão” no ciclo 2.1, fase em que as crianças são alfabetizadas em alemão.

O autor da petição, Jacques Dahm, defende que os alunos devem ter bases sólidas numa língua principal para poderem, depois, prosseguir a aprendizagem de outros idiomas no ciclo 2.

O autor do documento refere que aos dois e três anos de idade as crianças não dominam nem a língua materna nem a segunda língua, já que se encontram numa fase permanente de aprendizagem. Ora, segundo Jacques Dahm, a introdução do francês – que funciona como segunda ou mesmo terceira língua – só vem complicar ainda mais essa tarefa.

Fazendo referência a estudos psicolínguisticos, Jacques Dahm salienta que é “primordial que as crianças consigam fazer uma distinção clara entre a língua ou línguas faladas em casa e as línguas faladas ou ensinadas na escola”. Com a introdução do francês nas creches e no ciclo 1, isso deixa de ser assegurado, no entender do impulsionador da petição 785.

A petição de Jacques Dahm pode ser assinada até dia 24 de abril. Esta é pelo menos a terceira petição sobre o papel do luxemburguês na sociedade lançada no espaço de poucos meses e surge dias depois de o Governo ter divulgado o plano nacional para promover o idioma de Dicks. Uma das medidas passa por reforçar o luxemburguês nos liceus públicos e escolas internacionais.

Redação Latina