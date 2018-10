LINHA ABERTA. Jair Bolsonaro ou Fernando Haddad?

Jair Bolsonaro ou Fernando Haddad? Um destes dois homens vai ser o próximo Presidente do Brasil.

As sondagens têm vindo a dar vantagem a Jair Bolsonaro, apesar dos vários alertas contra o antigo militar que defende, entre outras posições, a ditadura, a tortura e a discriminação das mulheres. Já Fernando Haddad é acusado de enriquecimento ilícito e corrupção, estando os casos ainda na Justiça.

A três dias da segunda volta das presidenciais brasileiras, a edição desta quinta-feira do Linha Aberta – programa de opinião da Rádio Latina –, questionou o impacto interno e externo do resultado destas eleições de domingo.

Há uma constatação quase unânime nas intervenções, a de que o avanço da extrema-direita no Brasil e no resto do mundo se deve em grande parte aos casos de corrupção.

O Brasil vai a votos no domingo naquela que será a segunda volta das presidenciais. Os eleitores escolhem entre o candidato de direita radical Jair Bolsonaro, do Partido Social Liberal, e o candidato da esquerda do Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad. Um deles será o próximo Presidente do Brasil.

Redação Latina