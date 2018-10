Lis de Pina nomeada mediadora da escola luxemburguesa

Lis de Pina é a primeira mediadora escolar do Luxemburgo, um novo cargo criado pelo ministro da Educação, Claude Meisch. O ministro considera “muito importante” as funções de mediador, que tem com principal missão garantir que todos os alunos tenham as mesmas oportunidades de sucesso na escola.

Lis de Pina vai tratar de vários temas – com a ajuda do Serviço de Manutenção, Inclusão e Integração Escolar –, nomeadamente o abandono escolar, a inclusão dos alunos com necessidades especiais e a integração escolar das crianças filhas de imigrantes.

Nos últimos anos foram adotadas várias medidas para facilitar a escolaridade, tais como a introdução de um programa de educação multilinguístico, nas creches, e a diversificação da oferta escolar, sublinha Claude Meisch.

No entanto, ainda há pais e alunos que podem ter a sensação de que a escola não propõe todas as soluções necessárias e que há leis e regulamentos que não são corretamente aplicados. “E é aí que intervém o mediador escolar”, realça o ministro.

Pais, alunos e professores podem contactar o mediador se não tiverem obtido resposta satisfatória por parte dos agentes da comunidade escolar.

A mediadora Lis de Pina sublinha que o serviço trabalha de forma independente e respeita o anonimato. Uma das suas funções é analisar as queixas e tentar encontrar uma solução amigável, no interesse do aluno. Além disso, também pode fazer recomendações ao ministro da Educação, para melhorar os serviços nas escolas.

O serviço de mediação já começou o seu trabalho, em setembro, e funciona na rua Aldringen, na cidade do Luxemburgo.

