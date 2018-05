Lisboa vai acolher exposição sobre os portugueses do Luxemburgo

A cidade de Lisboa vai acolher no próximo mês uma exposição sobre os portugueses do Luxemburgo.

Chama-se “RECRIAR – Portugueses do Luxemburgo” e reúne trabalhos dos fotógrafos Sven Becker, Paulo Lobo, Bruno Oliveira e Jessica Theis. A inauguração está marcada para 7 de junho na Fábrica Braço de Prata, na capital portuguesa.

A curadora da exposição é Atena Abrahima, uma jovem a estudar em Portugal e cujo projeto de investigação está centrado “na vida pública e privada dos portugueses que se instalaram no Luxemburgo na década de 1960”, explica a jovem em comunicado.

Sobre a organização da exposição, os trabalhos de cada fotógrafo exploram um aspeto diferente. Enquanto Jessica Theis se concentra em duas famílias que emigraram na última década, já as fotografias de Sven Becker mostram os portugueses nas ruas da cidade do Luxemburgo a celebrar a vitória de Portugal no Euro2016.

As imagens de Paulo Lobo, por seu lado, estão focadas nas “diferentes gerações de portugueses que vivem em Differdange”. Por fim, o trabalho de Bruno Oliveira aborda a vida privada de portugueses nas suas casas e a atividade de um grupo folclórico.

A exposição ficará patente ao público, em Lisboa, de 7 a 30 de junho.

