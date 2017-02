Literatura lusófona em destaque no Salão do Livro, na LuxExpo

Cinco escritores vão representar a literatura lusófona no próximo fim de semana, na LuxExpo, no Salão do Livro do Festival das Migrações.

Bruno Alfama, um jovem português de origem guineense, vai dar a conhecer, no sábado à tarde, o seu primeiro romance «A Bíblia da Utopia», publicado em 2016.

No dia seguinte cabe à jovem escritora lusa Marta Lourenço apresentar dois livros para crianças. «A criança azul» e «Era uma vez na linha do Equador» são as duas obras que Marta Lourenço vai partilhar com o público.

A literatura de São Tomé e Príncipe também vai marcar presença, no domingo à tarde, graças às presenças dos escritores Pina Goretti, Carlos Cardoso e Alda Batista.

Redação Latina