Livraria LIBO no bairro da gare da cidade do Luxemburgo vai fechar

A livraria LIBO, situada na rue du Fort Bourbon, no bairro da gare da cidade do Luxemburgo, vai fechar as portas. O encerramento está previsto para o dia 31 de dezembro deste ano.

A decisão prende-se com o “mercado difícil”, explica o grupo Saint-Paul, proprietário da empresa LIBO.

“Dentro da medida do possível”, os empregados afetados pelo fecho da livraria da rue du Fort Bourbon serão transferidos para outra das lojas LIBO, em Grevenmacher, Diekirch, Wiltz ou Gasperich (sede do grupo Saint-Paul).

O grupo Saint-Paul, responsável pela edição do diário Luxemburger Wort e do semanário Contacto, é o principal acionista da Rádio Latina.

Redação Latina (Foto: Guy Jallay)