Lixo: Luxemburgo entre os maiores produtores de plástico da UE

O Luxemburgo é um dos países da União Europeia (UE) que mais produz resíduos de plástico. Segundo dados do Eurostat referentes a 2015, divulgados pela imprensa nacional, o grão-ducado produz cerca de 52 quilos, por habitante, por ano.

De acordo com a RTL, apenas a Irlanda fica à frente do Luxemburgo nesta matéria, com 60,7 quilos por ano e per capita. Com 37,4, a Alemanha fecha o pódio.

No outro extremo da lista, está a Croácia, responsável por 12,4 quilos de resíduos de plástico por ano e habitante.

Em todo o mundo, em 2015, foram atirados para o caixote do lixo 322 milhões de toneladas de plástico. Trata-se de sete vezes mais do que nos anos 70, ainda de acordo com a RTL.

