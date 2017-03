Lloyd’s of London opta por Bruxelas e não pelo Luxemburgo

Afinal, a escolha da Lloyd’s of London para sede europeia terá recaído sobre Bruxelas e não sobre o Luxemburgo. A notícia foi avançada pelo The Insurance Insider, apesar de a seguradora britânica ainda não ter comentado as informações.

De acordo com a agência Reuters, a lista inicial de seis candidatos ao lugar de sede europeia (Dublin, Frankfurt, Malta, Paris, Bruxelas e Luxemburgo) foi reduzida na segunda-feira para dois nomes: Bruxelas e Luxemburgo. Hoje, os meios de comunicação internacionais dizem que a capital belga terá sido a escolhida.

A notícia calha no dia em que o Governo de Theresa May acionou o artigo 50 do Tratado de Lisboa, que dá início ao processo de saída do Reino Unido da União Europeia (UE).

A Reuters escreve ainda que a Lloyd’s tem sido uma das empresas a insistir na importância de ter uma sucursal na UE, caso o Reino Unido deixe de ter acesso ao mercado único depois de abandonar o bloco.

(foto: Lloyd’s)

Redação Latina