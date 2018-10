Loja do IKEA no Luxemburgo será apenas ‘online’

O Luxemburgo não vai ter uma loja IKEA propriamente dita. Depois de a multinacional ter anunciado a abertura de 19 novas lojas até 2025, uma das quais por cá, sabe-se agora que o projeto para o grão-ducado passa apenas pela criação de uma loja ‘online’.

De acordo com a imprensa nacional, a intenção do grupo de mobiliário e decoração não é a abrir uma loja propriamente dita no país, mas sim dar aos residentes a possibilidade de fazerem as suas compras através da internet, sendo que os artigos serão entregues ao domicílio.

No entanto, ainda não é conhecida qualquer data para o arranque do projeto.

Atualmente a loja do grupo mais próxima do grão-ducado fica situada em Sterpenich, Arlon, na Bélgica.

