Lorde lançou ‘Melodrama’, o seu segundo disco

Saiu esta sexta-feira (16/06) o novo álbum de Lorde intitulado Melodrama.

A neozelandesa havia lançado o seu álbum de estreia, Pure Herione, há já quarto anos, disco que a alavancou para a lista de grandes nomes da música, fortemente impulsionada pelo single “Royals”.

Melodrama é o resultado do fim de uma relação de onze anos composto por onze faixas, sendo que quarto delas, “Green Light”, “Liability”, “Perfect Places” e “Sober”, já eram do conhecimento prévio do público.

Ouça o novo disco aqui:

(Foto: The Sun)