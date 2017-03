Louis Tomlinson, dos One Direction, foi preso por agressão

Louis Tomlinson, um dos vocalistas dos One Direction, foi detido no aeroporto, na passada sexta-feira, por ter agredido um fotógrafo.

O cantor, incomodado pela aproximação do paparazzi, rasteirou-o pelas pernas fazendo-o cair de costas e bater com a cabeça no chão, segundo o TMZ citado pela Blitz.

Eleanor Calder, namorada do cantor, também se viu envolvida numa confusão com uma mulher no aeroporto já que, à medida que o incidente ocorria, filmava com o seu telemóvel. O Radar Online divulgou um vídeo, em exclusivo, onde foi gravado todo o episódio, e que pode ver mais abaixo.

Tomlinson foi levado pela polícia e acabou por ser libertado sob uma fiança de 20 mil dólares, cerca de 18 mil e 500 euros. No final do mês, será presente a um juiz.