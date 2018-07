LTC vai dar formação técnica para adultos em 2018/2019

O Liceu Técnico do Centro (LTC) lançou um novo ciclo de formação para adultos, que culmina na obtenção do diploma de técnico em administração e comércio.

A formação introduz uma segunda via de qualificação para este certificado e vai ser dada num sistema de “aprendizagem combinada”, ou seja, uma parte do curso é ministrada em aulas noturnas e a outra à distância, pela internet.

Os dois cursos são dados pelos mesmos professores, acessíveis na plataforma www.ecampus.lu .

Esta nova formação do ensino técnico, fora do horário normal diurno, arranca no início do ano letivo 2018/2019, com uma turma do chamado “quarto ano regular” e outra do quarto, em regime francófono.

As aulas vão ser dadas em quatro a cinco dias por semana, de segunda a sexta-feira, das 18:30 às 21:10, no LTC, em Limpertsberg.

As inscrições estão abertas até ao dia 28 de setembro, mediante a apresentação do respetivo dossiê ao secretariado dos alunos do Liceu Técnico do Centro (106, avenue Pasteur, telefone 47 38 11-223, e-mail: couso@ltc.lu ).

Este tipo de formação também deverá ser alargado às turmas do terceiro ano, no próximo ano letivo, sublinha o Ministério da Educação em comunicado.

