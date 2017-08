Luís Figo no Luxemburgo em setembro para jogar teqball

O ex-futebolista português Luís Figo vem ao Luxemburgo em setembro para participar na Teqball All Stars Cup, juntando-se a nomes como o do português Vítor Baía, do francês Christian Karembeu ou do luxemburguês Roby Langers.

O evento está marcado para dia 30 de setembro no centro Atert Bertrange.

O objetivo é fazer uma demonstração de teqball, um novo desporto praticado numa mesa multiusos, que se adapta à prática de futebol, voleibol, ténis, andebol e ténis de mesa.

Entre as outras velhas glórias do futebol mundial que estarão presentes no evento, destaque para Mustapha Hadji, Robert Pires e William Gallas.

Redação Latina (Foto: Teqball – Luxembourg/Facebook)