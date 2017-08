Luís Sénica divulga convocados para o Mundial2017 de hóquei em patins na China

O selecionador nacional Luís Sénica anunciou a lista final de convocados para o Mundial2017 de hóquei em patins, integrado nos Roller Games, a decorrer de 26 de agosto a 9 de setembro em Nanjing, na China.

Luís Sénica convocou os guarda-redes Ângelo Girão (Sporting), Nelson Filipe (FC Porto) e Pedro Henriques (Reus, Esp) e os jogadores de pista Diogo Rafael e João Rodrigues (Benfica), Gonçalo Alves, Hélder Nunes e Rafa (FC Porto), Henrique Magalhães (Liceo, Esp), Ricardo Barreiros (UD Oliveirense) e Reinaldo Ventura (OC Barcelos).

Os Roller Games, a decorrer na China, congregam pela primeira vez todas as disciplinas ligadas à patinagem, artista, de pista e velocidade, pelo que Portugal também irá competir no Mundial2017 feminino e no Mundial2017 de sub-20.

O selecionado nacional feminino, Carlos Pires, convocou as guarda-redes Maria Celeste Vieira (Benfica) e Cláudia Vicente (Turquel) e as jogadoras de pista Beatriz Figueiredo e Margarida Florêncio (AA Coimbra), Catarina Costa, Maria Sofia Silva e Renata Balonas (Carvalhos), Inês Vicente (Turquel), Marlene Sousa (Benfica) e Marta Vieira (Reus, Esp).

Bicampeão mundial de sub-20, Portugal, sob o comando de Luís Duarte, surge na China com responsabilidades acrescidas e com o objetivo de alcançar o ‘tri’ em terras chinesas.

Luís Duarte convocou os guarda-redes Bernardo Mendes (AD Valongo) e Tiago Rodrigues (UD Oliveirense) e os jogadores de pista António Trabulo e Gonçalo Pereira (HC Braga), Carlos Ramos e Tomás Pereira (Valongo), Gonçalo Nunes (CP Alcobendas, Esp), Hugo Santos e Tiago Almeida (Sanjoanense) e João Lima (FC Porto).

João Souto e Luís Querido (seniores masculinos), Bárbara Marques e Inês Caldeira (seniores femininos) e Bruno Guia e Frederico Neves (sub-20) foram os preteridos, ficando de prevenção para o caso de algum problema indesejável suceder.

A segunda fase dos trabalhos de preparação prossegue segunda-feira, com sede no Luso, com todos os atletas convocados para Nanjing às ordens dos selecionadores Luís Sénica, Carlos Pires e Luís Duarte.