Luísa Sobral ‘chorou como um bebé’ ao ver aquele ‘mar de gente’ à espera deles

Na tarde do passado domingo (14/05), no dia seguinte à vitória de Salvador Sobral no festival da Eurovisão, ele, a irmã, Luísa Sobral – compositora da música vencedora, “Amar Pelos Dois” -, e a restante comitiva, chegaram ao aeroporto de Lisboa.

No aeroporto esperavam-nos uma imensidão de gente para os receber com o calor e com a emoção que uma vitória histórica como esta desencadeou.

Feliz com a grandiosa receção, Luísa Sobral, de 29 anos, não conteve as lágrimas de emoção e foi nas redes sociais que “descarregou” o que lhe ia na alma:

“Não me controlei e chorei como um bebé ao ver este mar de gente. É tão bom ver que a arte também move as pessoas desta maneira. Muito obrigada a todos os que nos foram receber, a todos os que torceram por nós, aos nossos colegas músicos que nos enviaram mensagens lindíssimas, e à RTP por ter sempre defendido a nossa canção com unhas e dentes. Agora sim vou poder dizer um dia ao meu filho: ‘Sabes que eu e o tio já ganhámos a Eurovisão?’”, foi deste modo que legendou a fotografia que partilhou na sua conta de Instagram, que pode ver em baixo:

(Foto principal: Move Noticias)