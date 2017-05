Luísa Sobral substitui Salvador nos ensaios da Eurovisão

Pouco depois da vitória de Salvador Sobral no Festival da Canção foi revelado que o jovem sofria de um problema cardíaco tendo-se colocado em questão a sua deslocação para Kiev, palco da Eurovisão.

Sabe-se, entretanto, que a irmã, Luísa Sobral – autora do tema que irá a concurso, “Amar Pelos Dois” -, vai substituir o irmão nos ensaios. A substituição prende-se com a impossibilidade de “estar tanto tempo longe” da equipa médica que o acompanha, segundo o Jornal de Notícias.

Durante as duas semanas que antecedem o festival em que Portugal participa, a 9 de maio, Luísa irá dirigir os ensaios. “Nos ensaios técnicos, estarei lá eu a fazer de boneco”, disse Luísa à imprensa durante a apresentação do álbum com as canções do festival. Salvador juntar-se-á depois, dois dias antes da atuação, “para ir àqueles ensaios que são mesmo essenciais”, acrescentou.

Salvador Sobral não explicou qual é, efetivamente, o seu problema de saúde mas a irmã garantiu que ele “não corre risco de vida”.

“Amar Pelos Dois” é o nono tema da primeira semifinal. Irá tentar alcançar a final no dia 13 de maio. Na mesma eliminatória participarão Grécia, Suécia, Polónia e Bélgica.

Entretanto, Luísa Sobral já fez o primeiro ensaio, conforme pode ser visto num dos vídeos divulgado pela organização do festival. Veja em baixo: