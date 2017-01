Lusitanian Blues Night

Está mais do que demonstrado que Frankie Chavez é um dos artistas mais originais e completos da nova cena portuguesa. Foi designado como The Last Revelation Blues do sul da Europa. Apesar de se conseguir identificar a presença de muitas influências musicais (Robert Johnson, Jimi Hendrix, Joe Phelps, Ry Cooder) é difícil encontrar o adjetivo que descreva na perfeição a sua música. É isso que lhe confere um estilo único.

Enquanto multi-instrumentista, Frankie Chavez utiliza várias guitarras com diferentes afinações, uma guitarra personalizada, e um panóplia de efeitos de pedal. A proximidade criada com o público é fruto do seu tom morno, palavras intensas e íntimas e um som extremamente rico.