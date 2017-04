Lusófonos “implicados” na campanha de multiplicadores com vista às eleições comunais (C/ÁUDIO)

A formação para multiplicadores, destinada a incentivar o recenseamento eleitoral dos estrangeiros, está a ter adesão por parte dos residentes lusófonos.

Entre os quase 230 residentes que fizeram a formação nos últimos oito meses, com vista às eleições comunais de outubro, cerca de 80 são lusófonos, muitos dos quais caboverdianos. Daí haver sessões de formação em língua portuguesa, como referiu à Rádio Latina Fréderic Mertz, do Centro de Estudo e de Formação Interculturais e Sociais (CEFIS). As próximas estão marcadas para dias 7 e 14 de maio.

A formação – que nasceu em 2013, poucos meses antes das eleições europeias do ano seguinte – é posta em prática sempre que há eleições abertas aos estrangeiros. Depois de uma sessão de seis horas, em que são abordados temas como o sistema eleitoral luxemburguês, o papel dos participantes passa por incentivar amigos, colegas e familiares a recensearem-se.

Além da formação, o projeto inclui um acompanhamento dos multiplicadores e apoio técnico.

A participação na formação para multiplicadores é gratuita, mas pressupõe inscrição prévia. Os estrangeiros podem votar nas eleições comunais, desde que vivam há pelo menos cinco anos no país e estejam recenseados. A inscrição nas listas eleitorais pode ser feita até dia 13 de julho.

