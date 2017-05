Luta pelo terceiro lugar aquece ronda da Liga de Honra

US Esch e Rodange já garantiram a subida ao principal escalão do futebol luxemburguês, a três jornadas do fim da Liga de Honra.

Por isso, o maior foco da 24ª jornada está direcionado para a disputa do terceiro lugar, que dá acesso a um play-off, frente ao antepenúltimo da Liga BGL.

Hostert e Etzella, com 41 pontos, Wiltz, com 39, e Sandweiler, já mais afastado, com 37, são, nesta altura, os quarto principais candidados ao play-off.

O Hostert tem um teste bastante complicado, em Rodange, frente a uma equipa que vai disputar o título de campeão com o US Esch.

O Etzella também joga fora de casa, em Mondercange.

Ainda está tudo em aberto e esta jornada pode clarificar mais as coisas, na luta pelo tão ambicionado terceiro lugar.

No fundo da tabela, o histórico Avenir Beggen já está condenado há muito tempo à descida ao terceiro escalão e o Bissen é o principal candidato a fazer-lhe companhia na despromoção.

Programa completo

Domingo (16 :00) :

Wiltz – Mertert/Wasserbilig

Grevenmacher – Switf Hesperange

Mondercange – Etzella

Bissen – US Esch

Beggen – FF Norden

Rodange – Hostert

Sandweiler – Mamer

Redação Latina (foto: Lusa)