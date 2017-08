Luxair assina acordo com a TAP

As companhias aéreas Luxair e TAP Portugal assinaram um acordo para melhorar a oferta, aos passageiros, a partir do aeroporto do Findel.

A Luxair anunciou, em comunicado que “as duas companhias vão cooperar nas ligações Luxemburgo-Porto-Luxemburgo e Luxemburgo-Lisboa-Luxemburgo, a partir de 1 de setembro, para proporcionar mais frequência e flexibilidade, aos clientes, além de uma escolha reforçada”.

Também vai ser possível melhorar as ligações em alguns voos, graças a este acordo bilateral.

Por exemplo, os clientes da Luxair poderão viajar mais facilmente, a partir de Lisboa, para outros destinos portugueses, tais como Funchal, Ponta Delgada e Faro.

Redação Latina