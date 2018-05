LuxairTours regista retoma dos destinos do norte de África e da Turquia

Depois de uma longa quebra na afluência, os turistas do Luxemburgo estão novamente a optar pelo norte de África e pela Turquia. De acordo com o balanço das atividades da operadora turística LuxairTours, houve uma “forte retoma” destes destinos turísticos, que se ficou a dever a “um contexto geopolítico calmo”. É isso que revela o balanço anual da Luxair Group.

O documento sublinha que a venda de pacotes de viagens cresceu 6%, devido sobretudo ao aumento da procura para destinos no norte de África.

Em contrapartida, o balanço anual dá conta de uma ligeira diminuição da taxa de ocupação dos aviões, que caiu para os 74,5%. Uma queda que se explica, segundo o grupo Luxair, pela capacidade suplementar que não conseguiu ser completamente absorvida.

Em 2017, a LuxairTours transportou 646 192 passageiros e assegurou uma comercialização de 5 068 voos, isto é, mais 7% em relação a 2016.

A operadora fechou o ano de 2017 com um resultado de exploração (que exclui os custos operacionais) de 7,2 milhões de euros, o que corresponde ao triplo do valor registado no ano anterior.

