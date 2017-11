Luxembourg Art Week 2017 arranca hoje no Victor Hugo

Arranca hoje, no pavilhão Victor Hugo, em Limpertsberg, a terceira edição da exposição de arte Luxembourg Art Week, que inclui peças de arte contemporânea produzidas por artistas locais e dos países vizinhos.

Esta terceira edição, que termina no dia 12, é constituída por duas grandes secções: a “positions”, que apresenta galerias já estabelecidas, e a “take off”, reservada aos nomes emergentes.

O programa do certame inclui ainda conferências e atuações organizadas com colaboração com parceiros como o MUDAM, o Centro Pompidou-Metz ou o Casino Luxemburgo.

São esperados milhares de visitantes, depois de a edição do ano passado ter superado todas as expectativas, com 12.000 espetadores. No ano de estreia, em 2015, a afluência não tinha ultrapassado os 7.000 visitantes.

A Luxembourg Art Week nasce de uma parceria entre a associação art contemporain.lu., o Círculo Artístico do Luxemburgo (CAL), a Agência Luxemburguesa de Ação Cultural e a comuna da capital.

O projeto é apoiado pelos Ministérios da Cultura e da Economia e da comuna da cidade do Luxemburgo.

Redação Latina