O Luxemburgo volta a estar hoje sob alerta devido aos ventos fortes. O aviso amarelo, o terceiro mais grave de uma escala de quatro, estará em vigor entre as 14:00 e as 18:00.

As previsões do instituto luxemburguês de meteorologia, MeteoLux, apontam, para ventos fortes com rajadas que poderão atingir os 85 quilómetros por hora.

Redação Latina