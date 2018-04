Luxemburgo tem 2.ª menor dívida da UE

O Luxemburgo tem a segunda menor dívida pública da União Europeia (UE). Segundo dados do Eurostat divulgados esta segunda-feira, a dívida pública do grão-ducado fixou-se nos 23% do Produto Interno Bruto (PIB), em 2017 face ao ano anterior.

Já Portugal mantém a terceira maior dívida pública da UE e faz parte do leque de 15 Estados-membros que apresentam uma dívida pública superior aos 60%. As mais elevadas foram registadas na Grécia (178,6% do PIB), em Itália (131,8%), em Portugal (125,7% – um recuo face aos 129,9% de 2016), na Bélgica (103,1%) e em Espanha (96,3%).

Os menores rácios da dívida em função do PIB foram observados na Estónia (9,0%), no Luxemburgo (23,0%), na Bulgária (25,4%), na República Checa (34,6%), na Roménia (35,0%) e na Dinamarca (36,4%).

De acordo com a primeira notificação do gabinete de estatísticas da UE para 2017, a dívida pública da zona euro recuou para os 86,7% do Produto Interno Bruto (PIB), face aos 89,0% homólogos, e a da UE baixou para os 81,9% (contra 83,3%), sendo a terceira quebra homóloga consecutiva em ambas as zonas.

Redação Latina