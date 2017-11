Luxemburgo tem 412.830 trabalhadores

O número de trabalhadores no Luxemburgo cresceu 3,6% no período de um ano.

A 30 de junho deste ano, o país contabilizava 412.830 trabalhadores, mais 14.280 face a igual período do ano passado, segundo números da Inspeção-geral da Segurança Social e do Ministério do Trabalho, divulgados esta segunda-feira.

Entre junho de 2016 e junho deste ano, houve 145.830 contratações. Por outro lado, registaram-se 131.550 rescisões de contratos, cinco mil das quais dizem respeito a reformas.

Os recrutamentos, que podem corresponder a substituições ou a novos postos de trabalho criados, oscilam entre 6.320 e 14.420 por mês. Já as rescisões variam entre 7.240 e 10.670.

Redação Latina