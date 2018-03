Luxemburgo tem mais de 6.500 residentes espanhóis

São mais de 6.500 os espanhóis que vivem atualmente no Luxemburgo. O número foi divulgado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, à margem de uma deslocação a Madrid, onde esteve reunido com o seu homólogo espanhol, Alfonso Dastis.

O encontro serviu essencialmente para fazer o ponto da situação das relações bilaterais, com o chefe da diplomacia luxemburguesa a sublinhar o desenvolvimento das relações económicas entre os dois países nos últimos dez anos.

Segundo os dados do ministro, a Espanha tornou-se entretanto num dos mais importantes parceiros comerciais do grão-ducado, integrando o lote dos dez principais mercados para a exportação de bens. Além disso, constitui um importante destino turístico.

Quanto ao perfil dos residentes espanhóis no grão-ducado, trata-se sobretudo de jovens que trabalham nas instituições europeias ou na praça financeira luxemburguesa.

Além dos grandes assuntos da atualidade – como as alterações climáticas, a gestão dos fluxos migratórios e o ‘Brexit’ –, Jean Asselborn e Alfonso Dastis discutiram também as oportunidades de cooperação entre os dois países na América Latina, embora não tenham sido revelados mais detalhes sobre estas conversações.

Note-se que, ainda no início deste mês, o chefe da diplomacia luxemburguesa inaugurou a primeira embaixada do Luxemburgo na América do Sul, mais precisamente em Brasília, capital do Brasil.

