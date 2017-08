Luxemburgo acolhe 43 refugiados sírios provenientes da Turquia

O Luxemburgo acaba de acolher 43 refugiados sírios provenientes da Turquia, ao abrigo do acordo assinado no ano passado entre a União Europeia (UE) e Ancara.

O grupo de migrantes – 20 adultos e 23 crianças – chegou ao país nos últimos dois dias. Trata-se do quarto grupo de refugiados sírios provenientes da Turquia que chega ao Luxemburgo. Um quinto grupo deverá chegar ao grão-ducado no mês de outubro, de acordo com a Direção da Imigração.

Todos estes migrantes beneficiam do estatudo de refugiado, contemplado na convenção de Genebra e na lei de 18 de dezembro de 2015.

O acompanhamento dos refugiados está a cargo do Gabinete Luxemburguês de Acolhimento e Integração (OLAI) e do Centro Luxemburguês de Integração e de Coesão Social (Lisko).

