Luxemburgo tem apenas 4 300 hectares dedicados à agricultura biológica

O Luxemburgo tem apenas 4 300 hectares de superfície dedicada à agricultura biológica, segundo dados do Eurostat referentes a 2016.

O número corresponde a apenas 3,3% da área total de cultivo do país, o que coloca o grão-ducado entre os Estados-membros da União Europeia (UE) com as menores áreas consagradas ao cultivo de produtos orgânicos.

Entre todos os países do bloco comunitário, a Áustria é aquele com a maior superfície reservada à agricultura biológica (571 000 hectares, ou seja 21% da área total) em relação à área total de cultivo. Segue-se depois a Suécia (553 000 hectares, 18%) e depois a Estónia (181 000 hectares, 18%).

No outro extremo da lista, estão Malta (0,2%, ou 24 hectares), Roménia (226 000 hectares, 1,7%) e Irlanda (77 000 hectares, 1,7%).

Olhando apenas para a dimensão total de terrenos cultivados de acordo com as regras do cultivo orgânico, Espanha, Itália, França e Alemanha tinham no ano passado as maiores áreas de agricultura biológica. Juntos, os quatro países representavam mais de metade (54%) da área de cultivo orgânico da UE.

De acordo com o gabinete europeu da estatística, a área reservada à agricultura biológica na UE cresceu quase dois milhões de hectares desde 2012. A tendência verifica-se também ao nível dos produtores, que, no final do ano passado, eram cerca de 295 600.

