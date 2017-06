“Luxemburgo apoia Pedrógão Grande” abre conta solidária

Algumas das associações portuguesas do país, unidas no movimento “Luxemburgo apoia Pedrógão Grande”, acabam de abrir uma conta solidária, com o mesmo nome, para angariar fundos para as vítimas dos incêndios que provocaram 64 mortos e mais de 250 feridos.

A conta foi aberta no Banque BCP com o número IBAN LU89 0250 0456 1063 2000.

O Centro de Apoio Social e Associativo e a Confederação da Comunidade Portuguesa no Luxemburgo são as principais organizações não-governamentais que estão por de trás deste movimento.

Soube-se hoje que o Governo português estima em 20 milhões de euros os prejuízos causados pelos incêndios na zona de Pedrógrão Grande.

Redacção Latina (foto: Lusa)