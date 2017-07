“Luxemburgo apoia Pedrógão Grande” num concerto solidário na praça Guillaume II (C/ÁUDIO)

Algumas associações portuguesas, unidas no movimento “Luxemburgo apoia Pedrógão Grande”, promovem no domingo uma grande festa popular em prol das vítimas dos incêndios em Portugal. O objetivo é angariar fundos para ajudar na reconstrução de Pedrógão Grande.

Artistas portugueses radicados no Luxemburgo associaram-se a esta causa e vão atuar no palco da praça Guillaume II, na cidade do Luxemburgo, entre as 12:00 e as 20:00, como sublinhou à Rádio Latina, o relações-públicas da Confederação da Comunidade Portuguesa no Luxemburgo (CCPL), José Coimbra de Matos.

A festa, ao ar livre, tem entrada gratuita, mas os visitantes podem contribuir com o seu donativo, em dinheiro vivo, no local. A organização lembra, neste contexto, que a conta solidária aberta no Banque BCP com o número IBAN LU89 0250 0456 1063 2000 continua aberta para o mesmo efeito.

José Coimbra de Matos apela às pessoas para não doarem bens materiais, já que as autoridades em Portugal já não têm espaço para armazenar todos os bens doados.

O movimento “Luxemburgo apoia Pedrógão Grande” procura voluntários que possam ajudar no dia do concerto solidário.

Redação Latina (Foto: Lusa)