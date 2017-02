Luxemburgo apresenta queixa sobre “escândalo Volkswagen”

O Governo apresentou uma queixa contra desconhecidos, no âmbito do esquema de manipulação do dispositivo das emissões poluentes em veículos a gasóleo, pelo grupo da Volkswagen (VW).

A queixa do Executivo luxemburguês, sobre os crimes de “falsificação de documentos e fraude qualificada”, já deu entrada no Ministério Público.

Mais de 31 500 veículos (VW, Audi, Skoda e Seat) foram afetados pela fraude, no Luxemburgo.

Estima-se em 11 milhões, o número de viaturas abrangidas pelo esquema, à escala mundial.

Nalguns casos, estes veículos libertam gases 40 vezes mais poluentes do que o máximo permitido por lei.

Os carros alemães foram comercializados, depois de terem sido aprovados nos testes de fiscalização, através de um ‘software’ sofisticado que enganava os reguladores, sobre o excesso de emissões poluentes.

Além de poluir o ambiente, estas emissões também podem afectar o sistema respiratório das pessoas que estão expostas a elas.

Redação Latina