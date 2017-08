Luxemburgo atribuiu estatuto de refugiado a 144 pessoas em julho

O Luxemburgo concedeu o estatuto de refugiado a 144 pessoas no mês passado. Trata-se do número mais elevado desde o início do ano, segundo dados da Direção da Imigração. Em junho, por exemplo, 130 migrantes beneficiaram dessa autorização de residência.

O estatuto foi, de resto, atribuído a 619 pessoas desde janeiro último.

Julho foi, também, o mês em que 36 requerentes de asilo foram repatriados para os seus países de origem. Em nove desses casos, tratou-se de uma expulsão do território nacional.

Redação Latina