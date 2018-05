Luxemburgo atribuiu estatuto de refugiado a 147 pessoas em abril

O Luxemburgo atribuiu o estatuto de refugiado a 147 pessoas no mês de abril. Trata-se do número mais elevado desde o início de 2018 e representa o dobro das atribuições registadas em março, segundo os dados mensais da Direção da Imigração sobre a proteção internacional, divulgados esta quinta-feira.

No total, nos primeiros quatro meses do ano 396 pessoas obtiveram este estatuto. O estatuto garante aos refugiados uma autorização de residência válida por cinco anos, que pode ser renovada e que lhes permite entrar em sair do país.

A partir do momento em que obtém o estatuto, passam a ser Beneficiários de Proteção Internacional (BPI), tendo acesso ao mercado de trabalho e também às prestações sociais.

É também depois de serem oficialmente reconhecidos como Beneficiários de Proteção Internacional, que os migrantes são encorajados a procurar casa e a deixar as estruturas de acolhimento do Estado, geridas pelo Gabinete Luxemburguês de Acolhimento e Integração (OLAI). Nessa altura, o seu acompanhamento social passa a ser da responsabilidade dos serviços sociais da comuna de residência.

Quanto a prazos, a análise do pedido demora, em média, seis meses, não podendo ultrapassar os 21. Em casos pontuais, pode ser aplicado o chamado “procedimento acelerado”. Nestas situações, a resposta do ministério demora cerca de dois meses, de acordo com o OLAI.

