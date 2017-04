Luxemburgo atribuiu o estatuto de refugiado a 770 pessoas em 2016

O Luxemburgo atribuiu o estatuto de refugiado a 770 requerentes de asilo ao longo de 2016, segundo dados do Eurostat divulgados esta quarta-feira.

O gabinete europeu da estatística diz também que o Grão-Ducado acolheu 50 pessoas no âmbito dos programas de reinstalação.

Quanto a nacionalidades, a esmagadora maioria (535) dos beneficiários do estatuto de refugiado era oriunda da Síria, seguindo-se o Iraque (100) e a Eritreia (25).

No total, no ano passado, os Estados-membros da União Europeia deram proteção internacional a mais de 710 mil pessoas, mais do dobro face a 2015. Além disso, acolheram mais de 14 mil refugiados ao abrigo dos programas de reinstalação.

Redação Latina